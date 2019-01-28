Диего Лопес крутым сэйвом испортил комбинацию Карима Бензема и Дани Карвахаля

Мадридский «Реал» легко обыграл «Эспаньол» в матче чемпионата Испании со счетом 4:2, но одним из героев встречи все равно можно назвать голкипера каталонцев Диего Лопеса, без которого счет точно был был бы разгромным.

Вратарь сделал несколько запоминающихся сэйвов, особенно крутым вышло спасение на 70-й минуте после удара Дани Карвахаля. Лопес потащил мощный удар в дальний угол с нескольких метров.

Лопес отыграл два сезона за «Реал» с 2012 по 2014 год.

В Примере-2018/19 он шесть раз отстоял на ноль в 21 матче.

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