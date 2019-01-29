Лео Месси разрывает в этом сезоне Ла Лиги, но только сейчас получил приз лучшему игроку за прошлый
Награда спустя полгода нашла аргентинского героя.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем очередной награды.
Аргнетинский гений получил приз самому ценному игроку Примеры сезона-2017/18 от известной испанской газеты El Mundo Deportivo.
- В чемпионате Испании-2017/18 Лионель стал лучшим бомбардиром с 34 мячами в 36 играх, а каталонский клуб выиграл турнир, набрав 93 очка и проиграв всего один матч.
- В этом сезоне Месси настрелял уже 19 мячей в 19 матчах и сделал еще и 12 ассистов в Примере-2018/19.
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