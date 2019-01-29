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Первое шоу Cirque du Soleil по мотивам карьеры Лионеля Месси состоится в октябре

Первое шоу Cirque du Soleil по мотивам карьеры Месси состоится в октябре
Eurosport

19 мин. назад

Оно расскажет о том, как важно не сдаваться в попытке стать лучшим.

Первое шоу знаменитого цирка Cirque du Soleil по мотивам карьеры плеймейкера сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси состоится в октябре.

Премьера пройдет 10 октября в Барселоне, которая станет единственным испанским городом, где будет представлено шоу. В 2020 году начнется мировое турне Messicirque.

  • В 90-минутной постановке примут участие 46 артистов. «Шоу рассказывает историю молодого человека с неутомимым стремлением преодолеть любые препятствия и стать лучшим десятым номером в мире», – говорится в аннотации.
  • Месси – пятикратный обладатель награды «Золотой мяч».

Месси разрывает в этом сезоне Ла Лиги, но только сейчас получил приз лучшему игроку за прошлый

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