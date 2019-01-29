Луис Суарес из «Барселоны» перевоплотился в голкипера и провел серию пенальти со старшим сынишкой

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес провел импровизированную серию пенальти с сыном Бенжамином и уступил со счетом 2:3.

На видео заметно, что Суарес поддается сынишке, пропуская нелепые мячи между ног, но это совершенно неважно. Чего не сделаешь ради счастливой улыбки своего ребенка!

В чемпионате Испании-2018/19 Суарес провел 20 матчей, забил 15 мячей и отдал 5 ассистов.

«Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице, отрыв от «Атлетико» – 5 очков.

Суарес ударил вратаря по лицу и забил. Арбитр обратился к VAR и все равно засчитал гол

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