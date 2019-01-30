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«Барселона» удалила новость о переходе Дениса Суареса в «Арсенал»

«Барселона» удалила новость о переходе Суареса в «Арсенал»
Eurosport

1 час назад

Нежданчик.

Новость о переходе полузащитника Дениса Суареса в «Арсенал» на правах аренды исчезла с официального сайта «Барселоны».

Каталонцы выпустили новость о том, что Суарес временно стал игроком лондонского клуба, но сейчас такой страницы на сайнте сине-гранатовых нет, обратил внимание Goal.

«Арсенал» до сих пор не подтвердил сделку.

  • Денис стал первым новичком лондонского клуба в зимнее трансферное окно. Или еще нет?
  • Футболист взят в аренду (возможно) с правом выкупом. В британских медиа указывалось, что сумма выкупа составит 30 млн евро.
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