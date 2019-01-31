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«Не трогайте мои яйца!» Форвард «ПСЖ» Неймар ответил журналисту на вопрос о «Барселоне»
Странный ребус.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар прибыл в Испанию на реабилитационные процедуры и сразу попал под обстрел местных журналистов с вопросами о возвращении в «Барселону».
На Marca выложили видео, где Неймар в банановом костюмчике Nike прошмыгнул мимо стайки репортеров на костылях. Разумеется, некоторые бросили ему вопросы о возможном переходе в каталонский клуб, на что бразилец ответил: «Не трогайте мои яйца!»
- Форвард восстанавливается после повторной травмы пятой плюсневой кости на правой стопе.
- Футболист вернется на поле через 10 недель.
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