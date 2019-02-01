В следующий раз такое повторится через 100 лет: 40 тысяч посетили женский матч на «Сан-Мамес»
Невероятно, но факт.
Четвертьфинал Кубка Испании между «Атлетиком» и «Атлетико» на стадионе «Сан-Мамес» собрал 48 121 зрителя. Это было бы вполне обычным результатом, если бы не одно уточнение: матч был среди женских команд.
Баски утверждают, что они поставили европейский рекорд, правда в Англии считают, что в 1920 году на игру женских команд в «Ливерпуле» пришли 53 тысячи человек.
- «Атлетик», несмотря на внушительную поддержку, уступил мадридской команде со счетом 0:2.
- Рекорд посещаемости женского футбола зафиксирован на финале ЧМ-1999. Тогда финал США – Китай в Калифорнии собрал 90 185 зрителей.
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