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«Мы можем выиграть ЛЧ и Кубок Испании». Серхио Рамос мотивировал партнеров на собрании в ресторане

«Мы можем выиграть ЛЧ и Кубок Испании». Рамос мотивировал партнеров на собрании в ресторане
Eurosport

10 мин. назад

Поговорили по душам.

Защитник «Реала» Серхио Рамос собрал игроков мадридского клуба на командный ужин после матча чемпионата Испании против «Эспаньола».

Капитан позвал одноклубников в фешенебельный ресторан Мадрида. На ужин пришли все, кроме Кейлора Наваса, Тони Крооса и Гарета Бэйла, у которых были причины пропустить собрание.

«Мы можем выиграть Лигу чемпионов и Кубок Испании», – сказал Рамос, который вместе с Марсело был наиболее активным спикером. Игроки решили приложить больше усилий, чтобы помочь футболистам, у которых сейчас не все клеится, таким как Иско, сообщает El Confidencial.

  • «Реал» идет в чемпионате Испании на третьем месте, отставая от «Барселоны» на 10 очков.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Аяксом».
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