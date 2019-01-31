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«Расскажу, что происходит на поле, и за его пределами». Рамос анонсировал документалку на Amazon

«Расскажу, что происходит на поле, и за его пределами». Рамос анонсировал документалку на Amazon
Eurosport

9 мин. назад

Обещает, что будет интересно.

Защитник «Реала» Серхио Рамос анонсировал выход документального сериала о своей жизни и карьере на платформе Amazon Prime Video.

«Очень рад сообщить вам эти новости. Вскоре выйдет новый проект с Amazon Prime Video, который будет эксклюзивно доступен на платформе. Следите за обновлениями», – написал Рамос в твиттере.

В самом ролике испанский защитник заявил, что расскажет болельщикам побольше о себе. Причем, не только о том, что происходит на поле, но и за его пределами.

  • Рамос играет за «Реал» с 2005 года.
  • Он двукратный чемпион Европы, чемпион мира-2010, четырехкратный чемпион Испании, и столько же раз Серхио брал с маридским клубом Лигу чемпионов.
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