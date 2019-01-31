Getty Images

«Барселона» подписала 20-летнего бразильца Эмерсона. Его сравнивают с Дани Алвесом

«Барселона» подписала 20-летнего бразильца Эмерсона. Его сравнивают с Дани Алвесом
Eurosport

1 час назад

Преемственность.

«Барселона» объявила о переходе правого защитника Эмерсона из «Атлетико Минейро».

20-летний игрок подписал 5,5-летний контракт и будет выступать за каталонский клуб до сезона-2023/24. Футболист присоединится к «блаугране» 1 июля 2019 года.

«Атлетико Минейро» получит за бразильца 12 миллионов евро. Также Эмерсон выступает за молодежную сборную Бразилии на Кубке Америки U-20.

«На родине его сравнивают с Дани Алвесом – типичным крайним защитником, любящим подключаться вперед и поддерживать атаку. Мало того, что Эмерсон создает проблемы противостоящим ему вингерам, он способен отдавать точные передачи нападающим», – сообщает пресс-служба «Барсы» на сайте.

  • 20-летний вингбек стал четвертым приобретением каталонского клуба в это трансферное окно.
  • Зимой «Барселона» подписала Джейсона Мурильо из «Валенсии» и Кевина-Принса Боатенга из «Сассуоло», а Жан-Клер Тодибо присоединится к «сине-гранатовым» летом по истечении контракта с «Тулузой».

«Барселона» охотится на готовых звезд и пенсионеров. В Каталонии забыли про принципы Кройфа

Eurosport в телеграме

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Бишоп отразил 30 бросков «Баффало» и стал первой звездой дня

02:44
Популярные видео
Малкин завалил Стэмкоса кулачком, а «Тампу» – 600-м ассистом в карьере
3 814 просмотров13 ч
Уильямс бодро начал защиту титула в Германии 127-очковой серией
2 048 просмотровВчера в 18:07