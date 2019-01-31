«Барселона» подписала 20-летнего бразильца Эмерсона. Его сравнивают с Дани Алвесом

«Барселона» объявила о переходе правого защитника Эмерсона из «Атлетико Минейро».

20-летний игрок подписал 5,5-летний контракт и будет выступать за каталонский клуб до сезона-2023/24. Футболист присоединится к «блаугране» 1 июля 2019 года.

«Атлетико Минейро» получит за бразильца 12 миллионов евро. Также Эмерсон выступает за молодежную сборную Бразилии на Кубке Америки U-20.

«На родине его сравнивают с Дани Алвесом – типичным крайним защитником, любящим подключаться вперед и поддерживать атаку. Мало того, что Эмерсон создает проблемы противостоящим ему вингерам, он способен отдавать точные передачи нападающим», – сообщает пресс-служба «Барсы» на сайте.

20-летний вингбек стал четвертым приобретением каталонского клуба в это трансферное окно.

Зимой «Барселона» подписала Джейсона Мурильо из «Валенсии» и Кевина-Принса Боатенга из «Сассуоло», а Жан-Клер Тодибо присоединится к «сине-гранатовым» летом по истечении контракта с «Тулузой».

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