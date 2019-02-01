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Антонио Конте: «В октябре я отказался от предложения «Реала». Предпочитаю работать со старта сезона»

Конте: «В октябре я отказался от предложения «Реала». Предпочитаю работать со старта сезона»
Eurosport

50 мин. назад

Антонио возобновит работу в новом футбольном году.

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, почему отказался от предложения «Реала» в октябре 2018 года.

«В тот момент «Реал» был как горячая картошка. Я посчитал, что лучше отказаться. Шансы на сотрудничество были, но я предпочитаю работать со старта сезона.

В этом сезоне вы уже нигде меня не увидите. Я буду оценивать предложения спокойно и без спешки. Хочу дождаться подходящей возможности. Решающими факторами в моем выборе станут два момента: важность проекта и мой энтузиазм. Я приму предложение, которое принесет мне наибольшую радость», – приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.

  • Конте работал в «Челси» в 2016-2018 годах и выиграл чемпионат и Кубок Англии.
  • «Реал», получив отказ от Конте, назначил главным тренером аргентинца Сантьяго Солари.

Иско поругался с Солари. Это не первые его проблемы с тренерами «Реала»

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