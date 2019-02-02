Эмилио Бутрагеньо: «Реал» взял 4 Лиги чемпионов за 5 лет. Вот и весь мой ответ Хосепу Гвардиоле»

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал слова Хосепа Гвардиолы, который назвал лучшими командами последнего десятилетия «Барселону», «Баварию» и «Ювентус».

– Согласны ли вы, что «Реал» не входит в число лучших команд за последние годы?

– Если честно, то нет. Эта команда выиграла 4 титула Лиги чемпионов за последние 5 лет. В истории ЛЧ была только одна команда, которая добилась этого, даже немного большего. Это был «Реал» Ди Стефано, который выиграл 5 Кубков чемпионов подряд. Ни один клуб в истории не добился того, чего достиг «Реал» в последние годы. Вот и весь мой ответ.

«Реал» победил в Лиге чемпионов в 2014 и в 2016-2018 годах.

Последняя победа «Барселоны» в ЛЧ датирована 2015 годом.

Гвардиола назвал «Ювентус», «Баварию» и «Барселону» лучшими клубами 10-х. Он поехал или нет?

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