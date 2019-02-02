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Don Balon: «Реал Мадрид» планирует обменять Карима Бензема и 120 млн евро на Неймара из «ПСЖ»

Don Balon: «Реал» планирует обменять Бензема и 120 млн евро на Неймара
Eurosport

55 мин. назад

Дождались, пока наберет форму – и на продажу.

«Реал» планирует усилиться за счет травмированного форварда «ПСЖ» Неймара в обмен на нападающего «бланкос» Карима Бензема.

Don Balon пишет, что президент «Реала» Флорентино Перес намерен оформить сделку, в ходе которой «ПСЖ» получит Бензема и 120 миллионов евро, а «Реал» – Неймара. Перес уверен, что, учитывая набравшего форму Карима, французов будет легче убедить.

  • Неймар восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости на правой стопе и вернется на поле через 10 недель.
  • В 21 матче Примеры-2018/19 Карим оформил 9+3.

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