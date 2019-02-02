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Артист Cirque du Soleil сыграл перед Месси на бубне – Лео непонимающе кивал в ответ
Когда показываешь другу что-то ценное, а он говорит: «Нормально».
Лионель Месси и другие футболисты «Барселоны» пришли на вечеринку, посвященную запуску шоу Cirque du Soleil по мотивам карьеры аргентинского форварда.
Артисты самого известного в мире цирка развлекали Лео своими умениями – в том числе этот парень с бубном, на котором, конечно же, изображен Месси. Паренек старательно стучал по музыкальному инструменту, стараясь понравиться пятикратному обладателю «Золотого мяча», а Лионель вежливо и сосредоточенно покивал в ритм.
- 10 октября в Барселоне состоится премьера шоу.
- В 90-минутной постановке примут участие 46 артистов.
- В 2020 году начнется мировое турне Messicirque.
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