Артист Cirque du Soleil сыграл перед Месси на бубне – Лео непонимающе кивал в ответ

Лионель Месси и другие футболисты «Барселоны» пришли на вечеринку, посвященную запуску шоу Cirque du Soleil по мотивам карьеры аргентинского форварда.

Артисты самого известного в мире цирка развлекали Лео своими умениями – в том числе этот парень с бубном, на котором, конечно же, изображен Месси. Паренек старательно стучал по музыкальному инструменту, стараясь понравиться пятикратному обладателю «Золотого мяча», а Лионель вежливо и сосредоточенно покивал в ритм.

10 октября в Барселоне состоится премьера шоу.

В 90-минутной постановке примут участие 46 артистов.

В 2020 году начнется мировое турне Messicirque.

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