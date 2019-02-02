Денис Черышев был очень хорош против «Барселоны». Он правильно отреагировал на свист фанатов

«Валенсия» увезла с «Камп Ноу» достойную ничью, но результат мог быть ощутимо лучше. Даже с учетом тех минут, когда «Барса» откровенно размазывала гостей по полю. И главным героем этой рубки вполне мог стать Денис Черышев, а не бородатый бог.

«Барса» еще не проснулась после стартового свистка, а ворота Тер Штегена уже содрогались – Черышев мощно сокрушил дальнюю штангу с абсолютно мертвого угла. Черышев не поучаствовал ни в первом голе «Валенсии», ни в забитом пенальти. В пропущенном одиннадцатиметровом, к счастью, тоже. Но у него была возможность затмить Месси, перевернуть игру с ног на голову и пустить ее по совершенно другому сценарию.

«Барса» устала после стартового навала во втором тайме, «Валенсия» стала огрызаться. Цепкий Парехо отобрал мяч у соперника, и Денис побежал разгонять атаку, но Торрес все испортил. Переломный момент произошел на 63-й минуте: Черышев больше не пользовался услугами одноклубников и взрезал левый фланг сам. Он выдал шикарный диагональный пас на дальнюю штангу в расчете на Родриго Морено – испанский бразилец обязан был добить «Барсу», но запорол лучшую передачу за весь матч.

Денис был очень активен – в хорошем и плохом смыслах. Он бил по воротам и бил игроков «Барсы», а те в ответ били его. Русский футболист лежал на газоне в первом тайме, а потом и во втором, столкнувшись с партнером по команде. Из-за нарушений Черышева хозяева пробивали опасные штрафные, плюс сам Денис очень подвержен травмам.

Денис отлично вписался в «Валенсию», а фанаты неправы. Два гола за несколько месяцев – это действительно немного, но нужно обязательно брать в расчет очередную травму. Матч против «Барселоны» доказал, что у Черышева должно получиться. Осталось поймать уверенность, не бояться брать игру на себя и бить издали – как за сборную России на чемпионате мира.

Денис ЧерышевGetty Images

В матче с «Вальядолидом» фанаты «Валенсии» освистали русского игрока. И эту критику Денис воспринял правильно: забить «Барсе» ему помешала лишь штанга, а ассист сорвала ошибка партнера. Но этот Черышев уже напоминает того, кто вонзал хорватам под перекладину.

«Барселона» – «Валенсия» – 2:2

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