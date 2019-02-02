Чего не хватает вечеру субботы? Конечно, парочки пенальти в игре «Барсы» и голов от Лионеля Месси

«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» в матче 22-го тура Примеры (2:2).

Сперва активнее были «летучие мыши» – уже на 24-й минуте разогнали шуструю атаку, а Гамейро забил.

Пике свалил первого героя «Валенсии» в штрафной – «Барса» получила пенальти в свои. Исполнил Парехо.

И почти сразу Семеду получил по ногам, а «блауграна» получила ответный 11-метровый. Лео был точен.

В эпизоде с заключительным голом Месси немного жаль Суареса – он здорово поводился с игроками «Валенсии» у штрафной, но уругваец споткнулся, и мяч у него все же выбили.

Примера-2018/19 – 11-й сезон подряд, когда Лионель Месси забивал по 20 и больше мячей. В этом сезоне пока ровно 20.

6 февраля в полуфинале Кубка Короля сойдутся короли Ла Лиги – «Барселона» и «Реал». Старт в 23:00 мск.

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