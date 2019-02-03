«Я бы заплатил, чтобы сыграть на «Бернабеу». Один из главных бедняков Ла Лиги дает жару грандам

Перед встречей с «Реалом» неясно, кому стоит бояться соперника больше. Баски в этом сезоне уже обыгрывали мадридцев, да и не только их («Валенсию», «Реал Сосьедад», «Вильярреал»). Резвый старт команды с одним из самых скудных бюджетов (39 млн. евро) можно объяснить разными факторами, но главный из них – тренер. Кому-то покажется чудом 32 очка за 22 тура, но это результат кропотливой работы, начатой в 2017 году.

В прошлом сезоне руководство клуба трижды меняло главного тренера. Ни сотрудничество с Луисом Субельдиа, ни ультраоборонительный стиль Джанни де Бьязи не оправдали ожиданий. Все стало еще хуже. После 13-го тура баски замыкали турнирную таблицу с шестью очками. В такой напряженной ситуации мало кому хотелось взять команду. Лишь Питу Абелардо принял вызов сохранить «Алавес» в Примере. Его рецепт спасения поначалу был скорее моральный, чем футбольный: «Когда Питу пришел, он сказал, что выходя на поле, мы должны получать удовольствие, делать то, что умеем. Он вернул нам веру в себя», – рассказывал полузащитник Ибай Гомес в интервью El Mundo.

C дебютного матча в декабре 2017 года Абелардо определился с ключевыми игроками: Пачеко на воротах, Лагуардия в центре защиты, Дуарте на фланге, Пина – стахановец в центре поля и Ибай Гомес в нападении. Астурийский тренер встряхнул команду, и встреча с «Жироной» вошла в историю:

«Когда я появился в клубе, то увидел хороших футболистов, но с поникшими головами. У меня было время проанализировать все матчи. Я понял – у команды есть потенциал, чтобы остаться в Примере. Попросил игроков не заглядывать в будущее, не калькулировать и отбросить все сомнения. Матч на «Монтиливи» – как сон, из которого мы до сих пор не можем и не хотим выходить.

Абелардо, «Алавес»Getty Images

Мы начали откровенно плохо, но при счете 1:2 включилась психология, на которую я сделал ставку. Ребята раскрепостились, и третий гол Ибайи на последней добавленной минуте символично принес нам победу. Потом снова выигрыш. Мы за два матча набрали столько же очков, сколько было у команды за 13 туров. Правда, если бы перед игрой мне рассказали эту историю, я бы упал на пол и бился в истерике от смеха. Ведь так не бывает», – вспоминает тренер.

Болельщики наконец-то стали улыбаться и поверили, что команда может побеждать. А «Мендисорроса» после встречи с «Атлетико» 29 апреля 2018 года превратилась наряду с «Вандо Метрополитано» в самый неприятный для соперника стадион Ла Лиги. В Кубке Испании баски тоже неплохо смотрелись и обидно вылетели по пенальти в матче с «Валенсией».

Команда, воодушевленная победами, легко шла на контакт с коучем. «Футболисты и тренеры – привилегированные люди. Мы делаем то, что нам нравится, еще и получаем за это хорошие деньги. Сколько людей достойно обеспечивают себя, занимаясь любимым делом? Немногие. Это то, что я каждый день стараюсь донести до игроков. Черт побери, да я бы заплатил, чтобы выйти и сыграть на «Бернабеу», это же фантастика», – признался Абелардо. По окончании сезона контракт с хихонским тренером продлили еще на год, так как «Алавес» завершил чемпионат на 14-м месте с 47 очками.

Старт сезона-2018/19 стал лучшим в истории клуба. В сентябре и октябре – две серии из трех побед подряд. Команда стабильно держится в пятерке сильнейших. Абелардо сохранил костяк, привлек новых футболистов, потратив всего лишь 10 миллионов евро на усиление. Джони, знакомый Питу еще по «Спортингу», освежил игру на левом фланге, Кальери – лучший распасовщик, влился сразу, а кантерано Мартин стремительно прогрессировал, закрепившись в основе. Защита стала увереннее с Химо, который также может подключиться к атаке.

После перехода Ибайи Гомеса в «Атлетик» за нападение отвечают Борха Бастон и Собрино. «Алавес» – одна из самых молодых команд Ла Лиги (средний возраст 26 лет). Баски – шестые наряду с «Реал Сосьедад» и «Вальядолидом» по пропущенным голам, во многом благодаря Пачеко. Испанский голкипер стал кумиром ребят из Витории, а вратарские перчатки – самым желанным подарком для начинающих футболистов. Накануне Дня трех волхвов (Los Reyes Magos) в твиттере появилось SOS–сообщение от расстроенного папы, заказавшего по интернету вратарские перчатки маленькому сыну. По вине магазина или службы доставки ребенок остался без подарка. Пачеко живо откликнулся на призыв о помощи и вручил свои перчатки ребенку после очередного матча, став настоящим el Rey Mago.

«Алавес» побеждает «Валенсию», 5 января 2019 годаGetty Images

Чудеса или магия, но с появлением Абелардо на «Мендисорросе» лишь «Барселона» (102), «Атлетико» (92) и «Реал Мадрид» (84) опередили басков по очкам (78). «Валенсия» (70), «Севилья» (69), «Бетис» (68), «Вильярреал» (57) не добились таких результатов за 46 туров.

Абелардо ставит вертикальный футбол с достижением штрафной соперника как можно быстрее и предпочтительнее по флангам. При этом у тренера нет топовых игроков. Но именно в этом и секрет успеха – нельзя выделить кого-то одного.

Наблюдая за работой Питу, создается впечатление, что он хорошо знает пределы возможностей своих футболистов. Его цель – адаптироваться к любой команде, используя внутренние ресурсы, минимизировать опасность соперника, извлечь максимальную пользу из каждой ситуации. Поэтому лидеры с таким трудом обыгрывают «Алавес»: «Барселона» забила второй гол на 84-й минуте и третий на 90-й. «Атлетико» – на 82-й и 87-й.

Новый проект «Алавеса» Абелардо результативен, благодаря железной дисциплине и безоговорочному доверию тренеру. «Чем я горжусь? Тем, что команда выполняет все установки, вижу, как мои идеи воплощаются на поле. Парни сражаются до конца в 99,9 % матчей. Если игроки перестанут верить в меня, я буду мертв как тренер», – шутит Питу.

Сегодняшний «Алавес» не может противостоять высоким бюджетам, поэтому за 4 миллиона евро команду покинул Ибай Гомес, автор голов в большинстве решающих матчей. Болельщики переживают, в последних двух играх без бильбаинца, команда проигрывает и не забивает. «Я горжусь, что тренировал Ибайи и желаю ему лишь удачи в «Атлетике». Сейчас нам не просто, но мы не будем играть вдесятером, выйдет другой футболист, который постарается сыграть на том же уровне, нельзя забывать, что это тот же состав, избежавший второго дивизиона и сохраняющий место в еврокубках», – подчеркнул Питу.

Чтобы не вылететь из Примеры, «Алавесу» необходимы еще минимум 8 очков, и только после этого уже можно помечтать. Ла Лига лишь приобретает благодаря таким «Алавесам», сплоченным командам со скромным бюджетом, готовым бороться до конца, отбирающим очки у грандов, разбавляющим компанию завсегдатаев верхней части турнирной таблицы и добавляющим интриги, так необходимой искушенному болельщику.

Другие тексты Евгении Лариошкиной:

«Мой стиль – идти напролом». У «Реала» уже есть замена Бэйлу и Бензема

Класико без Роналду, но с Месси и дикие «Атлетико» с «Валенсией». Почему надо следить за Ла Лигой

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере