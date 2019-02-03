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«Я бы заплатил, чтобы сыграть на «Бернабеу». Один из главных бедняков Ла Лиги дает жару грандам

«Я бы заплатил, чтобы сыграть на «Бернабеу». Один из главных бедняков Ла Лиги дает жару грандам
Евгения Лариошкина

1 час назад

«Алавес», едва не опустившийся в Сегунду в прошлом году, теперь уверенно занимает место в еврокубковой зоне.

Перед встречей с «Реалом» неясно, кому стоит бояться соперника больше. Баски в этом сезоне уже обыгрывали мадридцев, да и не только их («Валенсию», «Реал Сосьедад», «Вильярреал»). Резвый старт команды с одним из самых скудных бюджетов (39 млн. евро) можно объяснить разными факторами, но главный из них – тренер. Кому-то покажется чудом 32 очка за 22 тура, но это результат кропотливой работы, начатой в 2017 году.

В прошлом сезоне руководство клуба трижды меняло главного тренера. Ни сотрудничество с Луисом Субельдиа, ни ультраоборонительный стиль Джанни де Бьязи не оправдали ожиданий. Все стало еще хуже. После 13-го тура баски замыкали турнирную таблицу с шестью очками. В такой напряженной ситуации мало кому хотелось взять команду. Лишь Питу Абелардо принял вызов сохранить «Алавес» в Примере. Его рецепт спасения поначалу был скорее моральный, чем футбольный: «Когда Питу пришел, он сказал, что выходя на поле, мы должны получать удовольствие, делать то, что умеем. Он вернул нам веру в себя», – рассказывал полузащитник Ибай Гомес в интервью El Mundo.

C дебютного матча в декабре 2017 года Абелардо определился с ключевыми игроками: Пачеко на воротах, Лагуардия в центре защиты, Дуарте на фланге, Пина – стахановец в центре поля и Ибай Гомес в нападении. Астурийский тренер встряхнул команду, и встреча с «Жироной» вошла в историю:

«Когда я появился в клубе, то увидел хороших футболистов, но с поникшими головами. У меня было время проанализировать все матчи. Я понял – у команды есть потенциал, чтобы остаться в Примере. Попросил игроков не заглядывать в будущее, не калькулировать и отбросить все сомнения. Матч на «Монтиливи» – как сон, из которого мы до сих пор не можем и не хотим выходить.

Абелардо, «Алавес»

Абелардо, «Алавес»Getty Images

Мы начали откровенно плохо, но при счете 1:2 включилась психология, на которую я сделал ставку. Ребята раскрепостились, и третий гол Ибайи на последней добавленной минуте символично принес нам победу. Потом снова выигрыш. Мы за два матча набрали столько же очков, сколько было у команды за 13 туров. Правда, если бы перед игрой мне рассказали эту историю, я бы упал на пол и бился в истерике от смеха. Ведь так не бывает», – вспоминает тренер.

Болельщики наконец-то стали улыбаться и поверили, что команда может побеждать. А «Мендисорроса» после встречи с «Атлетико» 29 апреля 2018 года превратилась наряду с «Вандо Метрополитано» в самый неприятный для соперника стадион Ла Лиги. В Кубке Испании баски тоже неплохо смотрелись и обидно вылетели по пенальти в матче с «Валенсией».

Команда, воодушевленная победами, легко шла на контакт с коучем. «Футболисты и тренеры – привилегированные люди. Мы делаем то, что нам нравится, еще и получаем за это хорошие деньги. Сколько людей достойно обеспечивают себя, занимаясь любимым делом? Немногие. Это то, что я каждый день стараюсь донести до игроков. Черт побери, да я бы заплатил, чтобы выйти и сыграть на «Бернабеу», это же фантастика», – признался Абелардо. По окончании сезона контракт с хихонским тренером продлили еще на год, так как «Алавес» завершил чемпионат на 14-м месте с 47 очками.

Старт сезона-2018/19 стал лучшим в истории клуба. В сентябре и октябре – две серии из трех побед подряд. Команда стабильно держится в пятерке сильнейших. Абелардо сохранил костяк, привлек новых футболистов, потратив всего лишь 10 миллионов евро на усиление. Джони, знакомый Питу еще по «Спортингу», освежил игру на левом фланге, Кальери – лучший распасовщик, влился сразу, а кантерано Мартин стремительно прогрессировал, закрепившись в основе. Защита стала увереннее с Химо, который также может подключиться к атаке.

После перехода Ибайи Гомеса в «Атлетик» за нападение отвечают Борха Бастон и Собрино. «Алавес» – одна из самых молодых команд Ла Лиги (средний возраст 26 лет). Баски – шестые наряду с «Реал Сосьедад» и «Вальядолидом» по пропущенным голам, во многом благодаря Пачеко. Испанский голкипер стал кумиром ребят из Витории, а вратарские перчатки – самым желанным подарком для начинающих футболистов. Накануне Дня трех волхвов (Los Reyes Magos) в твиттере появилось SOS–сообщение от расстроенного папы, заказавшего по интернету вратарские перчатки маленькому сыну. По вине магазина или службы доставки ребенок остался без подарка. Пачеко живо откликнулся на призыв о помощи и вручил свои перчатки ребенку после очередного матча, став настоящим el Rey Mago.

«Алавес» побеждает «Валенсию», 5 января 2019 года

«Алавес» побеждает «Валенсию», 5 января 2019 годаGetty Images

Чудеса или магия, но с появлением Абелардо на «Мендисорросе» лишь «Барселона» (102), «Атлетико» (92) и «Реал Мадрид» (84) опередили басков по очкам (78). «Валенсия» (70), «Севилья» (69), «Бетис» (68), «Вильярреал» (57) не добились таких результатов за 46 туров.

Абелардо ставит вертикальный футбол с достижением штрафной соперника как можно быстрее и предпочтительнее по флангам. При этом у тренера нет топовых игроков. Но именно в этом и секрет успеха – нельзя выделить кого-то одного.

Наблюдая за работой Питу, создается впечатление, что он хорошо знает пределы возможностей своих футболистов. Его цель – адаптироваться к любой команде, используя внутренние ресурсы, минимизировать опасность соперника, извлечь максимальную пользу из каждой ситуации. Поэтому лидеры с таким трудом обыгрывают «Алавес»: «Барселона» забила второй гол на 84-й минуте и третий на 90-й. «Атлетико» – на 82-й и 87-й.

Новый проект «Алавеса» Абелардо результативен, благодаря железной дисциплине и безоговорочному доверию тренеру. «Чем я горжусь? Тем, что команда выполняет все установки, вижу, как мои идеи воплощаются на поле. Парни сражаются до конца в 99,9 % матчей. Если игроки перестанут верить в меня, я буду мертв как тренер», – шутит Питу.

Сегодняшний «Алавес» не может противостоять высоким бюджетам, поэтому за 4 миллиона евро команду покинул Ибай Гомес, автор голов в большинстве решающих матчей. Болельщики переживают, в последних двух играх без бильбаинца, команда проигрывает и не забивает. «Я горжусь, что тренировал Ибайи и желаю ему лишь удачи в «Атлетике». Сейчас нам не просто, но мы не будем играть вдесятером, выйдет другой футболист, который постарается сыграть на том же уровне, нельзя забывать, что это тот же состав, избежавший второго дивизиона и сохраняющий место в еврокубках», – подчеркнул Питу.

Чтобы не вылететь из Примеры, «Алавесу» необходимы еще минимум 8 очков, и только после этого уже можно помечтать. Ла Лига лишь приобретает благодаря таким «Алавесам», сплоченным командам со скромным бюджетом, готовым бороться до конца, отбирающим очки у грандов, разбавляющим компанию завсегдатаев верхней части турнирной таблицы и добавляющим интриги, так необходимой искушенному болельщику.

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