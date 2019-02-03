Twitter

Дани Парехо нацепил костюм супермена и трижды чисто остановил Лионеля Месси

Парехо нацепил костюм супермена и трижды чисто остановил Месси
Eurosport

22 мин. назад

Образцовая игра.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в матче против «Валенсии» и спас команду, летевшую со счетом 0:2.

Каталонцы могли и победить, если бы полузащитник «летучих мышей» Даниэль Парехо несколько раз не спасал команду от серьезных неприятностей. Как минимум трижды 29-летний герой чисто остановил аргентинского гения, когда тот пускался в смертоносный дриблинг.

  • На счету Месси 21 гол в 20 матчах испанского чемпионата и 12 ассистов. Он уверенно возглавляет список бомбардиров Примеры.
  • Парехо еще и реализовал пенальти, забив шестой гол в Лиге.
Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Голище Тарасенко в падении и ассисты Панарина в бенефисе героев МЧМ-2011

03:20
Популярные видео
Ребята из «Торонто» только во втором периоде поняли, что Малкин не играет, и закамбэчили
 267 просмотров1 ч
Макдэвид обнулил трех соперников и забросил чудо-шайбу, но «Эдмонтон» все равно проиграл
 757 просмотров2 ч