Дани Парехо нацепил костюм супермена и трижды чисто остановил Лионеля Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в матче против «Валенсии» и спас команду, летевшую со счетом 0:2.

Каталонцы могли и победить, если бы полузащитник «летучих мышей» Даниэль Парехо несколько раз не спасал команду от серьезных неприятностей. Как минимум трижды 29-летний герой чисто остановил аргентинского гения, когда тот пускался в смертоносный дриблинг.

На счету Месси 21 гол в 20 матчах испанского чемпионата и 12 ассистов. Он уверенно возглавляет список бомбардиров Примеры.

Парехо еще и реализовал пенальти, забив шестой гол в Лиге.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке