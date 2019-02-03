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Гамейро столкнулся с Пике и теперь у него на месте одного глаза глаз, а на месте другого – синяк
«Валенсия» выгрызала эту ничью всеми возможными усилиями.
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Валенсией» – 2:2.
В одном из эпизодов нападающий «летучих мышей» Кевин Гамейро столкнулся с защитником «Барсы» Жераром Пике и, как выяснилось, достаточно серьезно травмировал глаз. После игры француз засветил селфи – на месте его левого глаза красуется лиловое пятно.
- Гамейро забил в ворота «Барсы» один из мячей.
- В турнирной таблице Примеры каталонцы идут на первом месте, «Валенсия» – на восьмом.
Игрок «Аризоны» Михаэль Грабнер получил жуткую травму – на месте глаза осталось кровавое пятнышко
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