Гамейро столкнулся с Пике и теперь у него на месте одного глаза глаз, а на месте другого – синяк

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Валенсией» – 2:2.

В одном из эпизодов нападающий «летучих мышей» Кевин Гамейро столкнулся с защитником «Барсы» Жераром Пике и, как выяснилось, достаточно серьезно травмировал глаз. После игры француз засветил селфи – на месте его левого глаза красуется лиловое пятно.

Гамейро забил в ворота «Барсы» один из мячей.

В турнирной таблице Примеры каталонцы идут на первом месте, «Валенсия» – на восьмом.

Игрок «Аризоны» Михаэль Грабнер получил жуткую травму – на месте глаза осталось кровавое пятнышко

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