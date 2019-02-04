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10-й гол Карима Бензема, тычок Винисиуса и рыбка от Мариано Диаса – «Реал» смял грозный «Алавес»

10-й гол Бензема в Ла Лиге, тычок Винисиуса и рыбка от Диаса – «Реал» смял грозный «Алавес»
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Мадридцы готовы к Класико.

Мадридский «Реал» на своем поле разобрался с «Алавесом» в рамках 22-го тура Ла Лиги – 3:0.

Первый мяч в игре и шестой в последних четырех матчах на 30-й минуте забил Карим Бензема – четко исполнил то, что так хорошо умеет Роналду.

Следующие 50 минут мяч не шел в сетку, но вот провал в обороне гостей – и Винисиус четко реализовал сладкий момент.

Уже в добавленное время Мариано Диас откликнулся на кросс Одриосолы и в прыжке вогнал мяч в девятку.

  • «Реал» набрал 42 очка и всего на 2 балла отстает от идущего вторым «Атлетико», который свой матч 22-го тура проиграл «Бетису» (0:1).
  • У «Мадрида» космический календарь: в следующих трех матчах команда Солари встретится в Кубке Испании с «Барсой», через 3 дня в чемпионате с «Атлетико», а затем с «Аяксом» в рамках ЛЧ.
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