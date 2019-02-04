Жалкая попытка Мариано Диаса скопировать неповторимый оригинал финта Гатагова

Нападающий «Реала» Мариано Диас не забывает о выдающихся футболистах прошлых лет и устроил трибьют финту Алана Гатагова.

Произошло это во время матча 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». 25-летний испанец хотел сделать кросс в штрафную, но в итоге исполнил прыжок в один оборот.

Диас перешел в «Реал» в августе из «Лиона» за 21,5 млн евро.

«Реал» разгромил «Алавес» со счетом 3:0, у Диаса – гол. Это его второй мяч в составе мадридской команды.

«Реал» идет третьим, отставая на 2 очка от «Атлетико» и на 8 – от «Барселоны».

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