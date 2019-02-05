Жозе Моуринью вернет в испанскую казну 2 миллиона евро

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью договорился с испанской налоговой по поводу нарушений законодательства.

Моуринью принял обвинения в неуплате налогов на имиджевые права в размере двух миллионов евро в 2011-2012 годах и компенсирует эти средства. Благодаря этому он избежит штрафа в 3,3 миллиона евро. Жозе получит срок в 12 месяцев, который будет условным – в Испании все наказания по экономическим делам до двух лет считаются таковыми, сообщает Efe.

Ранее по аналогичному делу на сделку со следствием пошел Криштиану Роналду.

Страйкер заплатил в испанскую казну 18,8 миллионов евро штрафа и отделается двухлетним условным сроком.

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