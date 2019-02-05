«Первые месяцы в «Барселоне» я страдал, как и ты». Стоичков попросил Коутиньо остаться

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поддержал в письме полузащитника каталонцев Филиппе Коутиньо.

«Мои дорогой Филиппе. Я пишу это, чтобы выразить самую большую поддержку и понимание в этот трудный момент. Не забывай, что многие игроки хотели бы оказаться на твоем месте – забить два важных гола «Севилье» в Кубке Испании, чтобы Месси попросил их исполнить пенальти.

«Барселона» – непростой клуб. Мои первые месяцы были тяжелыми, и я страдал, как и ты. Но я знаю, что у тебя есть все, чтобы преодолеть это. Ты один из лучших легионеров в истории «Барселоны», и у тебя есть все, чтобы прогрессировать.

Пожалуйста, даже не думай об уходе, потому что другого такого клуба, как наш, нет – это больше, чем клуб. Единственное, что должно тебя заботить – это наслаждаться игрой за «Барселону», – цитирует письмо Стоичкова Mundo Deportivo.

Коутиньо перешел в «Барселону» год назад за 135 млн евро.

В сезоне-2018/19 он забил восемь мячей и сделал пять ассистов в 31 матче.

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