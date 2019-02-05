Mundo Deportivo: Маттейс де Лигт хочет вслед за Френки де Йонгом в «Барселону»

Капитан «Аякса» Маттейс де Лигт намерен продолжить карьеру в «Барселоне». Защитник захотел присоединиться к каталонцам после перехода в сине-гранатовый клуб одноклубника Френки де Йонга.

При этом Де Лигт не будет принимать решения по своему будущему, пока не дождется определенности от «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что трансфер Де Лигта обойдется «Барселоне» примерно в ту же сумму, что и Де Йонг.

За Френки «Барселона» заплатила 75 миллионов евро и еще 11 миллионов в качестве бонусов.

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