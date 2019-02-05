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Mundo Deportivo: Маттейс де Лигт хочет вслед за Френки де Йонгом в «Барселону»

Mundo Deportivo: Де Лигт хочет вслед за Де Йонгом в «Барселону»
Eurosport

29 мин. назад

Парни слишком сдружились.

Капитан «Аякса» Маттейс де Лигт намерен продолжить карьеру в «Барселоне». Защитник захотел присоединиться к каталонцам после перехода в сине-гранатовый клуб одноклубника Френки де Йонга.

При этом Де Лигт не будет принимать решения по своему будущему, пока не дождется определенности от «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

  • Сообщается, что трансфер Де Лигта обойдется «Барселоне» примерно в ту же сумму, что и Де Йонг.
  • За Френки «Барселона» заплатила 75 миллионов евро и еще 11 миллионов в качестве бонусов.
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