В 2013 году Месси полностью поменял рацион и исключил говядину, свинину, пасту и газировку

Стали известны подробности диеты, которая помогла Лионелю Месси избавиться от преследовавших его проблем со здоровьем (игрока часто рвало). В 2013 году великому аргентинцу помог доктор Джулиано Позер.

Позер заявил Месси, что он должен полностью изменить рацион. Из еды исключили продукты, которые плохо переносятся организмом: мука, ​​дрожжи и рафинированная пшеница, которые содержатся в пасте, пицце и белом хлебе. Свинина, говядина, яйца, моллюски и молочные продукты также были исключены из меню при пересмотре рациона. Запрещено было и употребление алкоголя. Как и любимая Месси газировка.

Их заменили натуральными и свежими продуктами, минеральной водой и южноамериканским настоем, богатым кофеином и мате. «Овощи, сезонные фрукты и хорошая минеральная вода являются необходимым топливом для наших мышц. Нужно сократить потребление обработанных продуктов или продуктов, загрязненных пестицидами, гербицидами, антибиотиками, лекарствами», – говорит Позер.

Но речь шла не только о диете. В рамках своего подхода Позер призвал Месси заняться эмоциональной работой, психотерапией и принимать цветы Баха – растительные монокомпонетные препараты. Они помогают бороться со стрессом и тревогой, сообщает The Sun.

После 2013 года Месси выиграл один «Золотой мяч» и две «Золотые бутсы».

Два последних сезона Лионель становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

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