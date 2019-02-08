L'Equipe: Месси получает почти в 2 раза больше Роналду, Гризманн опережает Неймара

Французское издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов в топ-5 европейских чемпионатов.

Больше всех зарабатывает плеймейкер «Барселоны» Лионель Месси – 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Следом за Лео идет страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду – 4,7 млн, замыкает тройку Антуан Гризманн из «Атлетико» – 3,3 млн.

Топ-10 европейских игроков, которые зарабатывают больше всех:

Лионель Месси («Барселона») – 8,3 млн евро в месяц;

Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,7;

Антуан Гризманн («Атлетико») – 3,3;

Неймар («ПСЖ») – 3,06;

Луис Суарес («Барселона») – 2,9;

Гарет Бэйл («Реал») – 2,5;

Филиппе Коутиньо («Барселона») – 2,3;

Алексис Санчес («МЮ») – 2,28;

Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,73;

Месут Озил («Арсенал») – 1,6.

В 2013 году Месси полностью поменял рацион и исключил говядину, свинину, пасту и газировку

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