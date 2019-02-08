Getty Images

L'Equipe: Месси получает почти в 2 раза больше Роналду, Гризманн опережает Неймара

L'Equipe: Месси получает почти в 2 раза больше Роналду, Гризманн опережает Неймара
Eurosport

37 мин. назад

В десятку игроков, которые получают больше всех, затесался запасной «Арсенала» Месут Озил.

Французское издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов в топ-5 европейских чемпионатов.

Больше всех зарабатывает плеймейкер «Барселоны» Лионель Месси – 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Следом за Лео идет страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду – 4,7 млн, замыкает тройку Антуан Гризманн из «Атлетико» – 3,3 млн.

Топ-10 европейских игроков, которые зарабатывают больше всех:

  • Лионель Месси («Барселона») – 8,3 млн евро в месяц;
  • Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,7;
  • Антуан Гризманн («Атлетико») – 3,3;
  • Неймар («ПСЖ») – 3,06;
  • Луис Суарес («Барселона») – 2,9;
  • Гарет Бэйл («Реал») – 2,5;
  • Филиппе Коутиньо («Барселона») – 2,3;
  • Алексис Санчес («МЮ») – 2,28;
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,73;
  • Месут Озил («Арсенал») – 1,6.

В 2013 году Месси полностью поменял рацион и исключил говядину, свинину, пасту и газировку

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Уилсон отметелил Коула за хит на Кузнецове, а Кузя казнил «Колорадо» в овертайме

03:06
Популярные видео
Флюки пора называть в честь Уилсона. Кайрен загнал невероятного дурачка
1 291 просмотров3 ч
Давидова готовилась ко второму триумфу в карьере, но Экхофф была против
 817 просмотров3 ч