Getty Images
L'Equipe: Месси получает почти в 2 раза больше Роналду, Гризманн опережает Неймара
В десятку игроков, которые получают больше всех, затесался запасной «Арсенала» Месут Озил.
Французское издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов в топ-5 европейских чемпионатов.
Больше всех зарабатывает плеймейкер «Барселоны» Лионель Месси – 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Следом за Лео идет страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду – 4,7 млн, замыкает тройку Антуан Гризманн из «Атлетико» – 3,3 млн.
Топ-10 европейских игроков, которые зарабатывают больше всех:
- Лионель Месси («Барселона») – 8,3 млн евро в месяц;
- Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,7;
- Антуан Гризманн («Атлетико») – 3,3;
- Неймар («ПСЖ») – 3,06;
- Луис Суарес («Барселона») – 2,9;
- Гарет Бэйл («Реал») – 2,5;
- Филиппе Коутиньо («Барселона») – 2,3;
- Алексис Санчес («МЮ») – 2,28;
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,73;
- Месут Озил («Арсенал») – 1,6.
В 2013 году Месси полностью поменял рацион и исключил говядину, свинину, пасту и газировку
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте