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Диего Симеоне сразится с уже шестым тренером «Реала» за время работы в «Атлетико»
Для Флорентино Переса это норма, но у «индейцев» другой подход.
9 февраля «Атлетико» встретится с «Реалом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Аргентинец Сантьяго Солари станет уже шестым главным тренером «Реала», которому во главе «Атлетико» будет противостоять Диего Симеоне.
Ранее коуч «индейцев» выжил из Мадрида Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Рафаэля Бенитеса, Зинедина Зидана и Хулена Лопетеги.
- Мадридское дерби «Атлетико» – «Реал» начнется 9 февраля, в 18:15 мск.
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- Симеоне выиграл с «Атлетико» Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, 2 Лиги Европы, 2 Суперкубока Европы. Дважды он вывел команду в финал Лиги чемпионов.
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