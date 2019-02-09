Нападающий «Барселоны» Лео Месси исполнил трюк с бутылкой, отменив законы физики

Звезда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси показал бэкстейдж съемок в рекламном ролике и фантастический трюк с мячом в собственном исполнении.

Лео водрузил бутылку с газировкой на мяч, взял небольшой разгон и настолько аккуратно пробил, что бутылка взмыла в воздух, крутанулась вокруг себя и встала на пол.

За 20 матчей Ла Лиги-2018/19 Месси оформил 21+12.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 50 баллами.

В 2013 году Месси полностью поменял рацион и исключил говядину, свинину, пасту и газировку

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