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Спорная пенка, удаление, шедевры Каземиро и Гризманна – мадридское дерби вышло сверхтоповым
Зарубы «Атлетико» и «Реала» всегда радуют зрителей, и этот матч не стал исключением.
«Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Атлетико» – 3:1.
Счет в игре открыл Каземиро: мяч в результате розыгрыша углового отскочил к бразильцу, и тот эффектно пробил Яна Облака бисиклетой.
«Атлетико» выровнял положение усилиями Анхеля Корреа и Антуана Гризманна: аргентинец отнял мяч у Винисиуса и отдал роскошный пас на француза. Антуан не сплоховал и реализовал выход на один на один.
В конце первого тайма «Реал» получил право на спорный пенальти: кажется, Хосе Хименес задел Винисиуса еще до штрафной. Тем не менее, главный судья Хавьер Эстрада с помощью видеоарбитров назначил одиннадцатиметровый, а Серхио Рамос его реализовал.
На 74-й минуте «Реал» забил еще: лучший игрок мира Лука Модрич отпасовал на Гарета Бэйла, а валлиец реализовал момент в классическом для себя стиле.
«Атлетико» окончательно лишился шансов на ничью, когда Томас Партей срубил Тони Крооса и получил вторую желтую карточку.
- «Реал» набрал 45-е очко в сезоне и обогнал «Атлетико» – у «индейцев» осталось 44 балла.
- Первой идет «Барселона»: у каталонцев 50 очков и матч в запасе.
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