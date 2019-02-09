Фанаты «Атлетико» закидали Куртуа плюшевыми крысами. Бельгийцу так и не простили переход в «Челси»

Тибо Куртуа впервые с момента переезда на «Сантьяго Бернабеу» сыграл против «Атлетико». «Индейцы» с 2011-го по 2014-й ютили на «Винсенте Кальдерон» Иуду, а сегодня жарко приняли его на «Ванда Метрополитано».

Переход Тибо в первую команду Мадрида изначально сопровождался тонной хейта и возгласов, что бельгиец крайне неприятный тип. Фанаты «Атлетико» пошли дальше: еще в августе они возле домашнего стадиона испортили посвященную Куртуа плиту. На ней был отмечен вклад Тибо в историю «индейцев» – 154 матча в составе команды. На табличку плевали, выливали пиво, а потом почти полностью стерли.

Перед мадридским дерби агрессия фанатов переросла в перфоманс с крысами. Мелкое животное по всему миру считают синонимом мелочности, подлости и бесчестия – с этим же у хозяев ассоциируется Куртуа.

Сначала фанаты «Атлетико» осквернили злосчастную табличку подписью «крыса», а потом кастомизировали ее игрушечными животными из IKEA. Их стоимость в Испании колеблется в пределах одного евро, поэтому неприязнь фанатам выразить было очень легко и, главное, недорого. Не обошлось и без окропления плиты вратаря пивом.

Фаны «индейцев» продолжили ритуальные действия и на стадионе: во время разминки в Тибо полетели все те же плюшевые крысы. Большая часть не долетала, но площадь за воротами «Реала» выглядела все равно чересчур эндемично.

Перед матчем Тибо объяснил, что готов к различным выходкам фанатов «Атлетико»: «Если они будут в меня что-то бросать, это никак на меня не повлияет. Только добавит мотивации».

Тибо КуртуаGetty Images

Мадридцы ненавидят его за некрасивый уход в «Челси». В 2014-м Куртуа отправился в Лондон после побед с «Атлетико» в Кубке Испании, Ла Лиге и Лиге Европы. А уже летом 2018-го бельгиец целовал эмблему «Реала», что не могло не спровоцировать новую волну издевок и ненависти. На них Куртуа тоже заочно ответил: «Когда кто-то из болельщиков крикнул мне на улице «Вперед, «Атлетико», я не испытал негативных эмоций. Все ограничивается агрессией в социальных сетях или плевками. Мне на них все равно. Если это делает их [болельщиков «Атлетико»] счастливыми, пусть так будет».

«Реал» победил «Атлетико» в том числе благодаря действиям Куртуа, а фанаты хозяев во втором тайме думали уже не о том, кто играет в воротах соперника. Успех «сливочных» – достойный ответ на издевки и наказание за все выходки.

«Атлетико» – «Реал» – 1:3