Гарет Бэйл показал фанатам «Атлетико» неприличный жест после гола
Валлиец умеет праздновать с размахом.
«Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Атлетико» – 3:1.
Один из мячей в ворота команды Диего Симеоне забил полузащитник Гарет Бэйл. Отправив мяч в дальний угол, валлиец показал фанатам «Атлетико» неприличный жест, после чего трибуны «Ванда Метрополитано» недовольно загудели.
- Помимо Бэйла, в составе «Реала» отличились Каземиро и Серхио Рамос (с пенальти).
- За «Атлетико» забил Антуан Гризманн.
- «Реал» обошел «Атлетико» в таблице и стал главным преследователем «Барселоны».
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