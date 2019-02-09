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Гарет Бэйл показал фанатам «Атлетико» неприличный жест после гола

Бэйл показал фанатам «Атлетико» неприличный жест после гола
Eurosport

1 час назад

Валлиец умеет праздновать с размахом.

«Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Атлетико» – 3:1.

Один из мячей в ворота команды Диего Симеоне забил полузащитник Гарет Бэйл. Отправив мяч в дальний угол, валлиец показал фанатам «Атлетико» неприличный жест, после чего трибуны «Ванда Метрополитано» недовольно загудели.

  • Помимо Бэйла, в составе «Реала» отличились Каземиро и Серхио Рамос (с пенальти).
  • За «Атлетико» забил Антуан Гризманн.
  • «Реал» обошел «Атлетико» в таблице и стал главным преследователем «Барселоны».

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