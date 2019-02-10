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Каземиро – об эпизоде в штрафной «Реала»: «Контакт между мной и Моратой был, но это не пенальти»

Каземиро – об эпизоде в штрафной «Реала»: «Контакт между мной и Моратой был, но это не пенальти»
Eurosport

51 мин. назад

Бразилец уверен, что сыграл чисто.

Полузащитник «Реала» Каземиро заявил, что не нарушал правила на форварде «Атлетико» Альваро Морате.

«Конечно, контакт был. Но я не считаю, что это пенальти – для пенальти должно случиться что-то большее, чем просто контакт. Кроме того, есть рефери и VAR», – приводит слова Каземиро Marca.

  • Эпизод с участием Мораты и Каземиро случился при счете 2:1 в пользу «Реала».
  • Каземиро забил первый мяч «галактикос» в прошедшем матче.

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