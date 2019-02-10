Каземиро – об эпизоде в штрафной «Реала»: «Контакт между мной и Моратой был, но это не пенальти»
Бразилец уверен, что сыграл чисто.
Полузащитник «Реала» Каземиро заявил, что не нарушал правила на форварде «Атлетико» Альваро Морате.
«Конечно, контакт был. Но я не считаю, что это пенальти – для пенальти должно случиться что-то большее, чем просто контакт. Кроме того, есть рефери и VAR», – приводит слова Каземиро Marca.
- Эпизод с участием Мораты и Каземиро случился при счете 2:1 в пользу «Реала».
- Каземиро забил первый мяч «галактикос» в прошедшем матче.
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