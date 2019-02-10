Каземиро – об эпизоде в штрафной «Реала»: «Контакт между мной и Моратой был, но это не пенальти»

Полузащитник «Реала» Каземиро заявил, что не нарушал правила на форварде «Атлетико» Альваро Морате.

«Конечно, контакт был. Но я не считаю, что это пенальти – для пенальти должно случиться что-то большее, чем просто контакт. Кроме того, есть рефери и VAR», – приводит слова Каземиро Marca.

Эпизод с участием Мораты и Каземиро случился при счете 2:1 в пользу «Реала».

Каземиро забил первый мяч «галактикос» в прошедшем матче.

Фанаты «Атлетико» закидали Куртуа плюшевыми крысами. Бельгийцу не простили возвращение в «Челси»

Подписывайся на нас Вконтакте