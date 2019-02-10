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Тибо Куртуа: «Фанаты «Атлетико», которых встречаю на улице, желают мне всего наилучшего»

Куртуа: «Фанаты «Атлетико», которых встречаю на улице, желают мне всего наилучшего»
Eurosport

1 час назад

Плюшевых крыс бельгиец не заметил.

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал об отношении к «Атлетико», за который выступал с 2011-го до 2014 года.

«Я играл в «Атлетико» три года, это никак не удалить. Я максимально уважительно отношусь к «Атлетико». Люди уважают меня, а фанаты «Атлетико», которых я встречаю на улице, желают мне всего наилучшего», – цитирует Куртуа Marca.

  • Во время первой после возвращения в Испанию игры на стадионе «Атлетико» фанаты закидали Тибо плюшевыми крысами.
  • «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:1 и вышел на второе мето в Примере.

Фанаты «Атлетико» закидали Куртуа плюшевыми крысами. Бельгийцу не простили переход в «Реал»

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