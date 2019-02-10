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«Атлетико» опубликовал пост с тремя спорными моментами, которые трактовали в пользу «Реала»

«Атлетико» опубликовал пост с тремя спорными моментами, которые трактовали в пользу «Реала»
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Намек понятен.

«Атлетико» в твиттере опубликовал пост со спорными моментами матча чемпионата Испании против «Реала».

Первый момент произошел в конце первого тайма с пенальти на Винисиусе. Стоп-кадр намекает, что контакт произошел еще до штрафной. Второй скрин показывает, что Альваро Мората в моменте с отменным из-за офсайда гола находится в правильном положении. Третий спорный эпизод произошел во втором тайме: Каземиро задел Морату, но судья Хавьер Эстрада Фернандес пенальти не поставил.

  • «Атлетико» проиграл мадридское дерби – 1:3.
  • Теперь «индейцы» отстают от «бланкос» на одно очко.
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