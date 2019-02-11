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2 нойероподобных сэйва Тер Штегена, благодаря которым «Барса» спасла очко на «Сан-Мамесе»

2 нойероподобных сэйва Тер Штегена, благодаря которым «Барса» спасла очко на «Сан-Мамесе»
Eurosport

18 мин. назад

Лёву пора ставить парня в основу сборной Германии.

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью в выездном матче с «Атлетиком» – 0:0.

От поражения каталонцев спас голкипер Марк-Андре Тер Штеген, выдавший два блистательных сэйва. Сперва немец в классном прыжке парировал выстрел Маркеля Сусаеты:

А в конце игры Тер Штеген каким-то нереальным образом потащил удар Иньяки Уильямса:

  • «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, у команды Эрнесто Вальверде 51 очко.
  • Ближайший преследователь каталонцев – мадридский «Реал» – имеет на счету 45 баллов.

Тер Штеген отразил два убойных удара за пару секунд, а спустя 25 минут повторил геройство

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