2 нойероподобных сэйва Тер Штегена, благодаря которым «Барса» спасла очко на «Сан-Мамесе»
Лёву пора ставить парня в основу сборной Германии.
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью в выездном матче с «Атлетиком» – 0:0.
От поражения каталонцев спас голкипер Марк-Андре Тер Штеген, выдавший два блистательных сэйва. Сперва немец в классном прыжке парировал выстрел Маркеля Сусаеты:
А в конце игры Тер Штеген каким-то нереальным образом потащил удар Иньяки Уильямса:
- «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, у команды Эрнесто Вальверде 51 очко.
- Ближайший преследователь каталонцев – мадридский «Реал» – имеет на счету 45 баллов.
Тер Штеген отразил два убойных удара за пару секунд, а спустя 25 минут повторил геройство
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