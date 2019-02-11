Решения Вальверде ослабили «Барсу». Сначала она отошла от своего стиля, а теперь теряет очки

Болельщики «Барселоны» возненавидели Вальверде уже после объявления составов на матч против «Атлетика». По ходу игры хейт прагматичного тренера лишь усилился. Эрнесто принял несколько рискованных решений и не угадал ни с одним.

Он выпустил в старте Месси, которого до вчерашнего дня считали готовым только к выходу на замену. Зависимость «Барсы» от Лео – не секрет, но если коуч боится без талисмана выходить на рядовой матч чемпионата, что-то явно не так. Даже в плохой форме аргентинец был самым опасным игроком команды Вальверде, но утомление Месси навредит «Барсе» уже через неделю в матчах против «Вальядолида» и «Лиона».

Ради Месси, который гениальными голами и ассистами прячет недостатки любой тактики, в запас отправились Малком и Дембеле. Выход любого из них был бы понятен и логичен: Малком провел великолепное Класико и заслужил шанс в следующем матче, а Дембеле весь сезон забивает важные мячи и спасает «Барсу».

Усман ДембелеGetty Images

Заруба с «Атлетиком» – идеальная возможность для Вальверде провести ротацию и показать молодым звездам, что он в них верит. Вместо этого Эрнесто, как запрограммированный механизм, положился на Лео и вновь забил на людей, которые поведут «Барсу» в ближайшие 10 лет. Другие слоты в атаке заняли Коутиньо и Суарес, которые решали отдельные эпизоды благодаря технике и реакции, но чаще просто путались под ногами неокрепшего Месси.

Вальверде просчитался не только с составом. «Барсы» выглядела в матче с «Атлетиком» будто середняк, попавший в гости к одному из лучших клубов мира. Каталонцы играли медленно и на автомате. Лишь благодаря гениальным спасениям Тер Штегена они не пропустили уже в первом тайме. Отказ от доминирования и прямолинейный футбол Вальверде убили в «Барсе» менталитет победителя. Даже Видаль, сражающийся как лев, вместо страстных подключений запомнился глупенькими потерями.

Несмотря на все это, сразу после перерыва гостям удался шикарный отрезок. Иньяки Уильямс и Маркель Сусаэта больше не убегали в дерзкие контратаки, а «Барса» засела у чужой штрафной. Не хватало завершающего удара: неловкие открывания Коутиньо и суетливость Суареса отменяли все старания Месси. Вальверде мог решить финальную трудность грамотными заменами, но не сделал этого.

Проваливший игру уже в первом тайме Видаль оставался на поле 20 минут после перерыва. Дембеле вышел за 15 минут до конца, а Малком и Боатенг остались в запасе. Да, третью замену «Барсы» съела травма Лангле, но даже без нее тренеру стоило раньше включиться в происходящее и организовать тактические перестановки. Когда Усман заменил Коутиньо, «Атлетик» снова ожил и опасно огрызался, а «Барса» катала мяч пассивно, как в дебюте.

Вместо гола с игры и победы на классе команда Вальверде ждала, что соперник подарит ей три очка, и надеялась на легкий пенальти. На последней минуте действительно могло повезти после сноса Семеду в штрафной, но даже лояльное решение судьи не сняло бы вопросы к игре «Барсы». Раньше каталонцы побеждали за счет своего стиля, в прошлом сезоне прагматизм Вальверде оправдала победа в Ла Лиге, теперь потерялись и игра, и результаты.

Чемпион уже теряет очки слишком часто. Даже теоретическая возможность, что титул достанется невнятному «Реалу», говорит о мучениях «Барселоны». Вальверде стоит взять пример с культовых персонажей клуба, который гордится своим наследием. Если он не вернет в игру «Барсы» идеи и красоту, уже в следующем сезоне спасать матчи против «Атлетика» будет кто-то другой.

«Атлетик» – «Барселона» – 0:0