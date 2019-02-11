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Решения Вальверде ослабили «Барсу». Сначала она отошла от своего стиля, а теперь теряет очки
Каталонцы больше не пугают.
Болельщики «Барселоны» возненавидели Вальверде уже после объявления составов на матч против «Атлетика». По ходу игры хейт прагматичного тренера лишь усилился. Эрнесто принял несколько рискованных решений и не угадал ни с одним.
Он выпустил в старте Месси, которого до вчерашнего дня считали готовым только к выходу на замену. Зависимость «Барсы» от Лео – не секрет, но если коуч боится без талисмана выходить на рядовой матч чемпионата, что-то явно не так. Даже в плохой форме аргентинец был самым опасным игроком команды Вальверде, но утомление Месси навредит «Барсе» уже через неделю в матчах против «Вальядолида» и «Лиона».
Ради Месси, который гениальными голами и ассистами прячет недостатки любой тактики, в запас отправились Малком и Дембеле. Выход любого из них был бы понятен и логичен: Малком провел великолепное Класико и заслужил шанс в следующем матче, а Дембеле весь сезон забивает важные мячи и спасает «Барсу».
Усман ДембелеGetty Images
Заруба с «Атлетиком» – идеальная возможность для Вальверде провести ротацию и показать молодым звездам, что он в них верит. Вместо этого Эрнесто, как запрограммированный механизм, положился на Лео и вновь забил на людей, которые поведут «Барсу» в ближайшие 10 лет. Другие слоты в атаке заняли Коутиньо и Суарес, которые решали отдельные эпизоды благодаря технике и реакции, но чаще просто путались под ногами неокрепшего Месси.
Вальверде просчитался не только с составом. «Барсы» выглядела в матче с «Атлетиком» будто середняк, попавший в гости к одному из лучших клубов мира. Каталонцы играли медленно и на автомате. Лишь благодаря гениальным спасениям Тер Штегена они не пропустили уже в первом тайме. Отказ от доминирования и прямолинейный футбол Вальверде убили в «Барсе» менталитет победителя. Даже Видаль, сражающийся как лев, вместо страстных подключений запомнился глупенькими потерями.
Несмотря на все это, сразу после перерыва гостям удался шикарный отрезок. Иньяки Уильямс и Маркель Сусаэта больше не убегали в дерзкие контратаки, а «Барса» засела у чужой штрафной. Не хватало завершающего удара: неловкие открывания Коутиньо и суетливость Суареса отменяли все старания Месси. Вальверде мог решить финальную трудность грамотными заменами, но не сделал этого.
Проваливший игру уже в первом тайме Видаль оставался на поле 20 минут после перерыва. Дембеле вышел за 15 минут до конца, а Малком и Боатенг остались в запасе. Да, третью замену «Барсы» съела травма Лангле, но даже без нее тренеру стоило раньше включиться в происходящее и организовать тактические перестановки. Когда Усман заменил Коутиньо, «Атлетик» снова ожил и опасно огрызался, а «Барса» катала мяч пассивно, как в дебюте.
Вместо гола с игры и победы на классе команда Вальверде ждала, что соперник подарит ей три очка, и надеялась на легкий пенальти. На последней минуте действительно могло повезти после сноса Семеду в штрафной, но даже лояльное решение судьи не сняло бы вопросы к игре «Барсы». Раньше каталонцы побеждали за счет своего стиля, в прошлом сезоне прагматизм Вальверде оправдала победа в Ла Лиге, теперь потерялись и игра, и результаты.
Чемпион уже теряет очки слишком часто. Даже теоретическая возможность, что титул достанется невнятному «Реалу», говорит о мучениях «Барселоны». Вальверде стоит взять пример с культовых персонажей клуба, который гордится своим наследием. Если он не вернет в игру «Барсы» идеи и красоту, уже в следующем сезоне спасать матчи против «Атлетика» будет кто-то другой.