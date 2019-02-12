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Перес: «Слышу от медиа, что «Реалу» нужна девятка. У нас есть Карим Бензема – лучший форвард в мире»
Почему ж тогда так долго скрывал свое восхищение?
Главный тренер мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о важности для команды французского нападающего Карима Бензема.
«Я настаиваю на том, что в «Реале» собран лучший в мире состав, и взятые нами трофеи подтверждают это. Мы не тратим деньги только для того, чтобы их потратить. К примеру, я часто слышу разговоры в медиа о том, что Мадриду необходима девятка, в то время как в реальности у нас есть лучший форвард в мире – Карим Бензема.
В любом случае, мы также привлекаем молодых игроков, которые станут важными фигурами в «Реале» в будущем – Винисиуса, Родриго», – цитирует коуча «бланкос» Sport.
- В среду состоится матч ЛЧ «Аякс» – «Реал Мадрид». Старт в 23:00 мск.
- В 23 матчах Примеры-2018/19 Карим оформил 10+3.
- По информации СМИ, «Реал» некоторое время планировал включить Бензема в сделку по приобретению Неймара.
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