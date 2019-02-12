Марсело: «Скучаю по Кришу и Кико. Поговорить не с кем – Бэйл не знает испанского, общаемся жестами»

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал, по кому из покинувших команду игроков скучает больше всего, а также о языковом барьере между ним и форвардом Гаретом Бэйлом, который за 6 лет в Испании не выучил ни фразы.

«Я был в очень хороших отношениях с Криштиану, с его семьей и девушкой. Мы играли вместе на протяжении девяти лет, и нормально то, что мне сейчас грустно. Меня также опечалил уход Кико Касильи (Прим. Eurosport – резервный вратарь «Реала» перешел в «Лидс»), чей шкафчик в раздевалке был рядом с моим. Я каждый день спрашивал его: «Хэй, Кико, как твои дела?» А сейчас не с кем пообщаться, никто не ответит.

По другую сторону находится шкафчик Бэйла, но он не говорит по-испански, он знает только английский, поэтому мы общаемся на языке жестов», – цитирует бразильца Marca.

Гарет перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году.

«Бланкос» купили Марсело в 2007-м у «Флуминенсе».

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