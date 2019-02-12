Экс-игрок «Реала» Арбелоа: «Я желаю «Барселоне» поражений и считаю дни до завершения карьеры Месси»

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассказал об отношении к «Барселоне» и ее лидеру Лионелю Месси.

«Я не против «Барселоны», я желаю им поражений, потому что так будет лучше для «Реала». Хотел бы я, чтобы каталонцы не прошли дальше в Лиге чемпионов? Да, так будет одним соперником меньше. «Барселона» всегда была очень классной командой, и мне всегда хотелось их обыграть в Класико. Я всегда чувствовал напряжение в этих играх, видел, как Зидан хватал за шею Луиса Энрике.

Очень уважаю «Барселону», они действительно классная команда с потрясающим игроком – Месси. Лионель великолепен, но я никогда не мог наслаждаться его игрой и вряд ли смогу. Я надеюсь, что он скоро завершит карьеру, считаю дни до этого», – цитирует Арбелоа Marca.

Арбелоа играл за «Реал» с 2001 по 2006 год в молодежных командах и с 2009 по 2016 год в основной.

За это время он лишь один раз стал чемпионом Испании.

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