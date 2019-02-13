OKDIARIO: Филиппе Коутиньо чаще ставят в состав «Барселоны» по просьбе Nike

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо получил в «Барселоне» неожиданного покровителя.

«Коутиньо играет почти по указке, – сказал в эфире программы El Chiringuito главный редактор OKDIARIO Эдуардо Инда. – Это вопрос брендов, Nike – спонсор «Барселоне» и ежегодно платит клубу 100 миллионов евро. У Коутиньо личный контракт с Nike, вместе с [Жераром] Пике и [Серхио] Бускетсом он один из главных лиц компании. Поэтому фирма и просит ставить его в состав, чтобы он чаще играл».

Nike – технический спонсор «Барселоны» на протяжении 20 лет, контракт действует до 2028 года. Из тройки нападения «сине-гранатовых» только Филиппе связан личным соглашением с американским брендом, в то время как Лионель Месси одевается только в adidas, а Луис Суарес – лицо Puma.

Коутиньо перешел в «Барсу» из «Ливерпуля» зимой 2018 года за 160 миллионов евро.

В чемпионате Испании-2018/19 бразилец провел 21 матч и забил 4 мяча.

Неймар, Коутиньо и Де Брёйне снялись в рекламе Nike, которая оказалась настоящим хоррор-муви

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