Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Теперь уже никогда не возглавлю «Реал» (Мадрид)»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что вероятность его перехода в мадридский «Реал» равна нулю.

«Реал» интересовался мною больше, чем один раз. Но теперь я должен сказать, что для меня сейчас все кончено. Мне кажется, что если вы спросите любого тренера в мире, интересно ли ему было поработать в «Реале», то любой скажет: да, это величайший клуб мира.

Меня останавливала преданность «Арсеналу». Тогда мы жили собственным ценностями и вовсю строили стадион. Гарантировал клубу, что останусь, и полностью доволен этим решением», – заявил Венгер в эфире beIN Sports.

Венгер руководил лондонским «Арсеналом» 22 года – с 1996 по 2018 гг.

Француз получал предложение из «Реала» в 2005-м, но отказался и на следующий сезон вывел «канониров» в финал Лиги чемпионов.

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