AS: Гарету Бэйлу грозит дисквалификация на 12 матчей из-за жеста в матче с «Атлетико»

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF ) изучит поведение полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в матче с «Атлетико» (3:1).

После гола Бэйл приложил левую руку к сгибу правой руки и изобразил оскорбительный жест. Ла Лига направила в RFEF просьбу рассмотреть этот жест валлийца.

Если будет решено, что жест был провокацией в адрес болельщиков «индейцев», Бэйлу грозит дисквалификация от четырех до 12 матчей, сообщает AS.

В случае, если жест не был адресован фанатам «Атлетико», игрок получит от одного до трех матчей дисквалификации.

Судья не заметил жеста и не отразил его в протоколе.

«Реал» обошел «Атлетико» в таблице и стал главным преследователем «Барселоны».

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