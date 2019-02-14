AS: Гарету Бэйлу грозит дисквалификация на 12 матчей из-за жеста в матче с «Атлетико»
Нужно быть сдержаннее.
Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF ) изучит поведение полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в матче с «Атлетико» (3:1).
После гола Бэйл приложил левую руку к сгибу правой руки и изобразил оскорбительный жест. Ла Лига направила в RFEF просьбу рассмотреть этот жест валлийца.
Если будет решено, что жест был провокацией в адрес болельщиков «индейцев», Бэйлу грозит дисквалификация от четырех до 12 матчей, сообщает AS.
В случае, если жест не был адресован фанатам «Атлетико», игрок получит от одного до трех матчей дисквалификации.
- Судья не заметил жеста и не отразил его в протоколе.
- «Реал» обошел «Атлетико» в таблице и стал главным преследователем «Барселоны».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте