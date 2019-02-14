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«Атлетико» продлил контракт с главным тренером Диего Симеоне до 2022 года

«Атлетико» продлил контракт с Симеоне до 2022 года
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Он остается.

Мадридский «Атлетико» объявил о пролонгации соглашения с главным тренером команды Диего Симеоне.

Аргентинец подписал контракт до 2022 года.

  • Симеоне выиграл с «Атлетико» Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, 2 Лиги Европы, 2 Суперкубока Европы. Дважды он вывел команду в финал Лиги чемпионов.
  • «Атлетико» занимает третью строчку в Ла Лиге, оставая на балл гот «Реала» и на 7 от «Барсы».
  • В Лиге чемпионов мадридцы на будущей неделе встретятся с «Ювентусом». Матч пройдет 20 февраля на «Ванда Метрополитано» и начнется в 23:00 (мск).
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