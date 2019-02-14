Eurosport
«Атлетико» продлил контракт с главным тренером Диего Симеоне до 2022 года
Он остается.
Мадридский «Атлетико» объявил о пролонгации соглашения с главным тренером команды Диего Симеоне.
Аргентинец подписал контракт до 2022 года.
- Симеоне выиграл с «Атлетико» Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, 2 Лиги Европы, 2 Суперкубока Европы. Дважды он вывел команду в финал Лиги чемпионов.
- «Атлетико» занимает третью строчку в Ла Лиге, оставая на балл гот «Реала» и на 7 от «Барсы».
- В Лиге чемпионов мадридцы на будущей неделе встретятся с «Ювентусом». Матч пройдет 20 февраля на «Ванда Метрополитано» и начнется в 23:00 (мск).
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