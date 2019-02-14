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Талибы охотятся на афганского мальчика, который смастерил футболку Лионеля Месси из пакета

Талибы охотятся на афганского мальчика, который смастерил футболку Месси из пакета
Eurosport

18 мин. назад

Экстремисты хотят денег.

В январе 2016 года весь мир умилила фотография 7-летнего афганского мальчика Муртазы Ахмади в футболке Лионеля Месси из полиэтиленового пакета.

Парнишка настолько прославился, что журналисты организовали ему встречу с Месси в Катаре, во время которой аргентинец подарил юному фанату две настоящие футболки сборной Аргентины.

Известность обернулась для парня неприятностями. Мама Мартазы рассказала в интервью CNN, что на их семью охотятся экстремистские группировки, в том числе талибы. Они уверены, что Месси подарил семье Ахмади не только джерси, но и перевел денежную сумму.

«В Кабуле я не могу выйти из дома, мама не разрешает мне этого. Она боится, и я играю в доме вместе с другом. Когда я был в родном городе, не мог носить футболку Месси. Мы боялись, что кто-то причинит мне вред. Я хочу, чтобы меня забрали из этой страны, потому что здесь идут бои. Я хочу стать таким футболистом как Месси», – посетовал Муртаза.

  • В январе парень вместе с мамой уехал из родного города Бамиан в Кабул.
  • Мама мальчика призывает Месси спасти сына и помочь ему выехать из Афганистана.
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