Тренер академии «Атлетико», открывший талант Фернандо Торреса, признался в педофилии

Мадридский «Атлетико» разорвал отношения с Мануэлем Бриньясом, который руководил молодежной системой клуба в течение 20 лет. Клуб начал расследование в его отношении после того, как Бриньяс признался в сексуальном насилии над мальчиком, который находился на его попечении, в католической школе-интернате, где он жил и работал.

88-летний Бриньяс известен как человек, открывший талант Фернандо Торреса. Тренер рассказал, что «это произошло один раз, может быть, два» в середине 1970-х и что он «немедленно остановился». Его версия не сходится с четырьмя другими бывшими воспитанниками, обвинивших Мануэля в сексуальном насилии.

Главные обвинения против тренера выдвинул Херманос Аморас, которому сейчас 59 лет. «Он напал на меня в палатке во время школьного похода в горы Гредос за пределами Мадрида», – цитирует Амораса Guardian.

Бриньяс признал обвинения и объяснил их смертью женщины, на которой он собирался жениться.

В январе 2017-го в тюрьме покончил с собой тренер молодежных итальянских команд Антонио Марчи, обвиненный в педофилии.

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