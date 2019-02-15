Бартомеу: «Возвращение Неймара невозможно. «Барса» избрала путь с Дембеле и Коутинью»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Я общался с Неймаром, мы виделись несколько раз, но он никогда не говорил, что хочет вернуться. Никто не звонил нам по этому поводу. У Неймара контракт с «ПСЖ». Он проводит там второй сезон, тяжело представить, что его захотят продать. «Барса» выбрала другой путь с Дембеле и Коутиньо. Мы должны двигаться дальше вместе с ними». Это две самые большие инвестиции в истории клуба, мы поддерживаем их на все сто процентов», – сказал Бартомеу в эфире Radio Kanal Barcelona.