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Бартомеу: «Возвращение Неймара невозможно. «Барса» избрала путь с Дембеле и Коутинью»
Бразильцу с каталонцами не по пути.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.
«Я общался с Неймаром, мы виделись несколько раз, но он никогда не говорил, что хочет вернуться. Никто не звонил нам по этому поводу. У Неймара контракт с «ПСЖ». Он проводит там второй сезон, тяжело представить, что его захотят продать. «Барса» выбрала другой путь с Дембеле и Коутиньо. Мы должны двигаться дальше вместе с ними». Это две самые большие инвестиции в истории клуба, мы поддерживаем их на все сто процентов», – сказал Бартомеу в эфире Radio Kanal Barcelona.
- Коутиньо перешел в «Барсу» из «Ливерпуля» зимой 2018 года за 160 млн евро.
- Примере Дембеле забил восемь мячей и сделал три ассиста в 19 играх. В октябрьской игре с «Реалом» (5:1) в чемпионате Усман соорудил ассист.
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