Водонаева: «Если бы была мужчиной, предпочла бы ******** [любить] Карпову, а не Курникову»

леведущая и блогер Алена Водонаева оценила внешность футболистки «Севильи» Надежды Карповой.

«Надя очень сексуальная и красивая девочка. У нее красивое лицо. У меня есть подруги-футболистки. Они либо все лесбиянки жесткие, бычихи, либо гопницы, которые защитят тебя от пьяных хулиганов на районе, если вы где-нибудь в Сургуте окажетесь в подворотне. Они все такие, просто Надя красивая.

Если бы я была мужчиной и мне сказали, кого ты хочешь ******** [иметь в качестве сексуального партнера] из спортсменок – Надю Карпову или Аню Курникову, я бы выбрала Надю, потому что для меня она яркая, – сказала Водонаева в интервью «Нежному редактору».

14 февраля нападающая «Севильи» Карпова забила первый мяч за новый клуб. 23-летняя россиянка отличилась на второй минуте матча женского чемпионата Испании против бывшей команды «Валенсии» (2:2), проведя на поле 61 минуту.

Карпова перешла в «Севилью» в начале января.

В ноябре Надежду отстранили от тренировок с «Валенсией», россиянка не попадала в заявку команды на матчи.

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