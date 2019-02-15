Кто из топ-футболистов станет топ-тренером. Я – за Гризманна, а вы?

У современных игроков нет вообще никаких стимулов получать тренерскую лицензию: гораздо разумнее сниматься в рекламе (как Бекхэм), грамотно инвестировать (как Пике), выжигать на ТВ (как Линекер) или просто лежать дома, почесывая пузико и проедая состояние.

Чтобы мутировать в элитного коуча, нужно рисковать (привет Анри и Невиллу), тратить нервы (Билич стремительно поседел и полысел), долго учиться и начинать с низов. Поэтому скоро фанатов-теоретиков вроде Моура, Сакки, Сарри и Слуцкого станет гораздо больше, ведь для них тренерство – смысл жизни, и они готовы ко всем лишениям.

Впрочем, некоторые футболисты явно захотят продублировать путь Гвардиолы или Зидана. Причина банальна – эти ребята искренне любят футбол и хотят быть его частью. Их не мотивируют деньги – им важно побеждать, прогрессировать, но главное – находиться внутри игры.

Карло Анчелотти и Хаби Алонсо («Бавария»)Getty Images

Из тех, кто закончил совсем недавно, самым перспективным кажется Хаби Алонсо. Во-первых, он и как футболист всегда был тем, кого в Британии постоянно называли либо smart, либо intelligent. Во-вторых, Хаби владеет основными языками – испанским, английским и немецким. В-третьих, работал с лучшими коучами, от Бенитеса до Анчелотти.

Кроме того, у него есть рекомендация Руменигге (Карл-Хайнц уже напророчил баску шикарную карьеру) и пост в юниорской системе «Реала». Поэтому в Хаби я верю сильнее, чем в Лэмпарда, Джеррарда или Скоулза. Они тоже в порядке, но в Британии сейчас общий кризис тренерской школы – это печально.

Но еще увлекательнее говорить о тех, кто до сих пор играет. Мой фаворит – Антуан Гризманн: француз уже пять лет учится у Симеоне (плюс миллион к тактической грамотности), отвечает за атаку сборной Франции (это не тайна – он чуть ли не двигал фишки в раздевалке) и постоянно рубится в менеджер. Очевидно, с интеллектом, характером и целеустремленностью у Антуана полнейший порядок, так что ждем его на тренерской скамейке лет через 15.

Антуан Гризманн и Диего Симеоне, «Атлетико»Getty Images

В России явный претендент пока один – Игорь Денисов. Звучит мегастранно, но нелюдимый и закрытый любитель бурбулей уже смотрит футбол глазами тренера. Вот цитата из интервью Игоря Дудю – там Денисов вспоминал, как реагировал на жеребьевку в ЛЕ-2017/18: «Ребята, – говорил я, – для нас лучше «Арсенал». Он играет первым номером, у них большие зоны между игроками – их можно контратаковать. «Атлетико», даже если играет первым номером, зоны не оставляет. Просто поверьте: если бы нам попался «Арсенал», мы бы сыграли гораздо лучше и, возможно, прошли бы. Про «Атлетико» я сразу сказал: мое мнение – шансов ноль».

К тому же Игорь умеет заряжать игроков и выбивать премиальные: в русском футболе эти качества ценятся чуть ли не выше тактических знаний. Думаю, после завершения карьеры Денисов чуть отдохнет, затем получил лицензию и быстро найдет работу.

Теперь слово вам.

У кого из сегодняшних игроков видите самый мощный тренерский потенциал? Кто из тех, кто недавно завязал, проявит себя ярче всех? Кто никогда не станет тренером? Ждем ваши ответы, версии и аргументы в комментариях – не стесняйтесь, пишите и сокрушайте.

Больше интерактива от Павла Городницкого:

Месси – самый великий игрок, которого я видел живьем. А кого видели вы?

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