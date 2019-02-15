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Эрнесто Вальверде продлил контракт с «Барселоной» до 2020 года
Тренер может чувствовать себя в безопасности.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто подписал новое соглашение с каталонским клубом. Тренер поставил подпись под контрактом с «сине-гранатовыми», который рассчитан до июня 2020 года.
Договор предусматривает опцию годичного продления, сообщает официальный сайт клуба. Вальверде возглавил «Барсу» летом 2017-го, подписав двухлетнее соглашение.
- На «Камп Ноу» 55-летний специалист выиграл Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.
- «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Реал» на 6 очков.
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