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Виктория Лопырева назвала сына в честь нападающего «Барселоны» Лионеля Месси

Лопырева назвала сына в честь Месси
Eurosport

14 мин. назад

Второе имя в честь Лео, первое – в честь Марка Шагала.

Стало известно имя родившегося 5 февраля первенца Виктории Лопыревой.

35-летняя Лопырева опубликовала в инстаграм-сториз фотографию поздравительной открытки, в тексте которой Викторию и ее спутника поздравляют с рождением сына Марка Лионеля. В данный момент фотография уже удалена из инстаграма посла ЧМ-2018.

  • Лопырева в 2003 году стала обладательницей титула «Мисс Россия».
  • Лионель Месси – любимый футболист фотомодели.

Новогодний лукбук Лопыревой и Жирковой в коктейльных нарядах с вызывающими разрезами

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