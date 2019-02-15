Виктория Лопырева назвала сына в честь нападающего «Барселоны» Лионеля Месси

Стало известно имя родившегося 5 февраля первенца Виктории Лопыревой.

35-летняя Лопырева опубликовала в инстаграм-сториз фотографию поздравительной открытки, в тексте которой Викторию и ее спутника поздравляют с рождением сына Марка Лионеля. В данный момент фотография уже удалена из инстаграма посла ЧМ-2018.

Лопырева в 2003 году стала обладательницей титула «Мисс Россия».

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